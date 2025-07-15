Абитуриенты стали целью телефонных мошенников

Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками вуза, похищают у абитуриентов учетную запись на портале «Госуслуги», говорится в материалах МВД.

«Аферисты обещают абитуриентам "высокие шансы" поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта "Госуслуги"», — приводит РИА Новости материалы МВД.

Согласно материалам, если человек соглашается на это условие, аферисты похищают его учетную запись на госпортале, в случае отказа — начинаются угрозы, что абитуриента «вообще никуда не примут».

Ранее стало известно, что мошенники стали блокировать устройства Apple под предлогом установки приложений или восстановления утерянных данных.