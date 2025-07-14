Россиянам напомнили об оплате подоходного налога

Российским налогоплательщикам, представившим в налоговую службу декларации о доходах за 2024 год, необходимо заплатить подоходный налог до конца дня 15 июля, напомнила ФНС России на своем сайте.

В большинстве случаев подоходный налог с россиян списывается автоматически налоговыми агентами. Например, так происходит при выплате зарплаты. Отчитываться о доходах и платить с них налог нужно только тогда, когда человек сам рассчитывает свой доход и подает декларацию.

С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, уточнила налоговая служба.

В частности, налогоплательщик должен самостоятельно задекларировать доход, полученный от продажи недвижимости, бывшей в собственности менее минимального срока владения, а также доход от сдачи имущества в аренду.

Кроме этого, самостоятельно декларируется доход от принятия в дар недвижимости от лиц, которые не входят в круг близких родственников налогоплательщика.

Налог на доходы от сдачи недвижимости в аренду отличается от способа уплаты. Для физических лиц действует ставка 13%. Но если зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, работающий по упрощенной системе налогообложения, то налоговая ставка составит 6%.

Уплатить налог можно с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС. Кроме того, налог можно уплатить на «Госуслугах» по уникальному идентификационному номеру с помощью сервиса «Оплата по квитанции», а также в отделении банка по реквизитам из уведомления.