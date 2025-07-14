Трамп дал Москве и Киеву 50 дней на урегулирование конфликта

США введут против России вторичные пошлины в 100%, если за 50 дней Москва и Киев не достигнут урегулирования, заявил президент Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

«Я очень недоволен Россией. Мы собираемся ввести очень высокие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать», — сказал Трамп, следует из прямой трансляции мероприятия на канале Белого дома в YouTube.

Также аналогичными пошлинами США будут облагать товары торговых партнеров России, пообещал американский президент. При этом глава Белого дома уточнил, что сможет ввести пошлины без принятия отдельного закона.

Трамп уточнил, что поддерживает инициативу американского Конгресса о новых санкциях против России, но не уверен, что они понадобятся. В законопроекте прописаны пошлины в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ.