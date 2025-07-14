Российский мессенджер Max запустил тестирование каналов, сообщила пресс-служба платформы. В тестировании принимают участие некоторые средства массовой информации, известные блогеры и звезды.

В Max уже появились канал Минцифры, а также каналы более 50 авторов, среди которых есть певица Клава Кока и дизайнер Артемий Лебедев. Каналы можно найти на отдельной витрине внутри приложения с помощью встроенного поиска.

Пользователи уже могут ставить реакции на публикации в каналах, закреплять их в списке чатов и объединять в папки. В скором времени разработчики обещают добавить возможность оставлять комментарии под постами и настраивать визуальное оформление каналов.

Бета-версия мессенджера была запущена компанией VK в марте. С помощью платформы можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Программа скачивается в App Store, RuStore и Google Play.

Число пользователей, зарегистрированных в мессенджере Max, в начале июля превысило 2 миллиона. В будущем Max планируется превратить в суверенный мессенджер, который станет российским аналогом китайского WeChat.