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Путин заявил о дефиците женщин в России

Источник:
Sibnet.ru
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Нехватка женщин ощущается в России, заявил президент Владимир Путин во время совещания с правительством по социальным вопросам, сообщается на сайте Кремля.

Темой совещания стали вопросы здравоохранения и демографии Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе мероприятия озвучила статистику — в прошлом году 51% новорожденных в стране составили мальчики.

«Одна демографическая волна — период Великой Отечественной войны, вторая — период девяностых годов, которые, по сути, наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте», — отметил Путин.

Российский лидер оценил ситуацию с рождаемостью в стране строчкой из советской песни, обозначив, что принцип «десять девчонок на девять ребят» больше не соответствует действительности, так как в дефиците уже «девчонки».

Согласно официальным данным, число способных к деторождению россиянок к 2046 году сократится с 34 до 27 миллионов. Уже к 2026 году категория женщин в возрасте 20-29 лет будет самой низкой по численности — 7,18 миллиона человек.

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Политика #Россия
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