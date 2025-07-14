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Депутаты призвали ограничить наценки на авиабилеты при форс‑мажоре

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы выступили с инициативами об ограничении стоимости перелетов при форс-мажорных обстоятельств, по примеру коллапса в столичных аэропортах на фоне атаки дронов.

Во время коллапса в московских аэропортах некоторым пассажирам пришлось платить 84 тысячи рублей, чтобы долететь до Иркутска в эконом-классе, — так отреагировала система динамического ценообразования на резкий рост спроса на авиабилеты.

«В Шереметьево, Внуково, Домодедово и в десятках аэропортов по всей стране вынужденно задержались тысячи людей. Многие — с маленькими детьми. Они были рады улететь уже хоть куда-нибудь, чтобы не ночевать в терминалах. И авиакомпании решили на этом заработать», — написал в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По его словам, готовиться обращение в Минтранс и ФАС с просьбой запретить повышать цены на билеты больше чем на 20% из-за «высокого спроса». Это не первая подобная инициатива. 10 июля депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал вообще запретить авиакомпаниям применять динамическое ценообразование при продаже билетов.

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