Спасая ребенка погибли мать 11 детей и ее старшая дочь

Мать 11 детей и ее старшая дочь погибли во время купания в реке Мокша, сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

Семья Одинцовых отдыхала в Ковылкинском районе, на берегу реки Мокша. Отец находился у палатки, когда мать с детьми решили искупаться. Во время купания стала тонуть 13-летняя девочка, Наталья и старшая дочь бросились на помощь и спасли ее, но сами на берег не выбрались.

Самому младшему ребенку в семье меньше года, отметил Здунов. По его словам, правительство Мордовии возьмет трагедию под особый контроль, а многодетную семью обеспечит опекой.