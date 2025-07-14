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Спасая ребенка погибли мать 11 детей и ее старшая дочь

Источник:
Sibnet.ru
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Пляж, женская финура на фоне волны у берега
Фото: © Sibnet.ru

Мать 11 детей и ее старшая дочь погибли во время купания в реке Мокша, сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

Семья Одинцовых отдыхала в Ковылкинском районе, на берегу реки Мокша. Отец находился у палатки, когда мать с детьми решили искупаться. Во время купания стала тонуть 13-летняя девочка, Наталья и старшая дочь бросились на помощь и спасли ее, но сами на берег не выбрались.

Самому младшему ребенку в семье меньше года, отметил Здунов. По его словам, правительство Мордовии возьмет трагедию под особый контроль, а многодетную семью обеспечит опекой.

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ЧП #Происшествия
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