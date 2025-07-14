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Украина тремя дронами атаковала Запорожскую АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Три украинских дрона атаковали уникальный учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба станции.

«Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата. <...> К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-каналеАЭС.

Удар был нанесен на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции, подчеркнули на Запорожской АЭС. Сейчас специалисты оценивают степень ущерба. Несмотря на атаки, ЗАЭС работает в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, безопасность эксплуатации обеспечена, уточнила пресс-служба.

В УТЦ находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала, сотрудники ЗАЭС постоянно повышают квалификацию, отрабатывая там действия в нештатных ситуациях.

«Удары по УТЦ, как и предыдущие атаки по жилым домам Энергодара, выглядят элементами единой стратегии — прямого давления на атомщиков и жителей атомграда. Подобные действия являются формой психологического воздействия на людей», — говорится в сообщении.

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ЧП #Происшествия
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