Умер режиссер «Экипажа» Александр Митта

Кинорежиссер Александр Митта, известный российскому зрителю по фильму-катастрофе «Экипаж» и телесериалу «Граница. Таежный роман» умер на 93 году жизни, сообщил его сын Евгений Митта.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — цитирует сына режиссера агентство ТАСС.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). Его фильм 1965 года «Звонят, откройте дверь» получил Гран-при Венецианского кинофестиваля.

Кинокартина «Экипаж», снятая режиссером в 1979 году, стала первым советским фильмом-катастрофой и имела большой кассовый успех (6 место в рейтинге лидеров кинопроката СССР). В 2016 на экраны вышел ремейк «Экипажа», в котором Митта сыграл небольшую роль.

Большую популярность также имел снятый режиссером телесериал «Граница. Таежный роман» с Алексеем Гуськовым, Ольгой Будиной и Маратом Башаровым в главных ролях. В сериале звучит песня «Ты неси меня, река», слова к которой написал сам Митта.

В 2004 году кинорежиссер был удостоен звания «Народный артист Российской Федерации». Летом 2024-го он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.