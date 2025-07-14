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Житель Тувы проглотил 27 зажигалок и пожаловался на боль

Источник:
Sibnet.ru
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Зажигалки, извлеченные из желудка пациента Республиканской больницы №1 в Туве
Фото: © пресс-служба Республиканской больницу №1

Врачи в Туве достали из желудка пациента 27 зажигалок и одну монету, сообщила пресс-служба Республиканской больницу №1.

В больницу с болями в животе доставили 56-летнего пациента. С помощью компьютерной томографии врачи обнаружили в желудке у мужчины множество инородных тел.

Врачи провели операцию под общим наркозом и извлекли из желудка пациента 28 предметов. При этом они обошлись без оперативного вмешательства и использовали только эндоскопический метод.

Пациент отказался объяснить — по какой причине зажигалки попали в желудок.




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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

stillixon

интересно ,а как так вождение ограничат, а выход на пенсию нет. с логикой всё нормально?

Twilight88

Тогда пенсию МВД поднять тоже до 65.

Egorka72

Системный подход....., 60 лет и ты - второй сорт

kygear

Да в 60 лет это измождённый искалеченный человек.Он с трудом передвигается и плохо видит.Но ему надо...