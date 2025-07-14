Житель Тувы проглотил 27 зажигалок и пожаловался на боль

Врачи в Туве достали из желудка пациента 27 зажигалок и одну монету, сообщила пресс-служба Республиканской больницу №1.

В больницу с болями в животе доставили 56-летнего пациента. С помощью компьютерной томографии врачи обнаружили в желудке у мужчины множество инородных тел.

Врачи провели операцию под общим наркозом и извлекли из желудка пациента 28 предметов. При этом они обошлись без оперативного вмешательства и использовали только эндоскопический метод.

Пациент отказался объяснить — по какой причине зажигалки попали в желудок.











