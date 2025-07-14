Врач объяснила опасность долгого сидения с удочкой

Длительная рыбалка с удочкой опасна для здоровья и может привести к «рыбацкому варикозу», рассказала врач-кардиолог Анастасия Малай.

«Сидение с удочкой часами без движения — это серьезный фактор риска развития варикоза. <…> Это влияет на обмен веществ и способствует воспалительным изменениям, утолщению или истончению венозной стенки и прогрессированию заболевания», — цитирует врача «Газета.ру».

Варикозную болезнь нижних конечностей уже называют «рыбацким варикозом», настолько часто ее симптомы встречаются у рыбаков — это отечность, тяжесть и судороги. Без лечения могут развиться липодерматосклероз, венозная экзема и даже трофические язвы.

Эффективным методом лечения является эластическая компрессия — использование компрессионного трикотажа, который поддерживает вены, способствует оттоку крови и предотвращает отеки.

Врач рекомендуется носить компрессионные гольфы или чулки с давлением у лодыжки 10–30 миллиметров ртутного столба не только во время рыбалки, но и в длительных поездках и перелетах.



