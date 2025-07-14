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Врач объяснила опасность долгого сидения с удочкой

Источник:
«Газета.ру»
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Два рыбака сидят на пирсе с удочками
Фото: © Sibnet.ru

Длительная рыбалка с удочкой опасна для здоровья и может привести к «рыбацкому варикозу», рассказала врач-кардиолог Анастасия Малай.

«Сидение с удочкой часами без движения — это серьезный фактор риска развития варикоза. <…> Это влияет на обмен веществ и способствует воспалительным изменениям, утолщению или истончению венозной стенки и прогрессированию заболевания», — цитирует врача «Газета.ру».

Варикозную болезнь нижних конечностей уже называют «рыбацким варикозом», настолько часто ее симптомы встречаются у рыбаков — это отечность, тяжесть и судороги. Без лечения могут развиться липодерматосклероз, венозная экзема и даже трофические язвы. 

Эффективным методом лечения является эластическая компрессия — использование компрессионного трикотажа, который поддерживает вены, способствует оттоку крови и предотвращает отеки. 

Врач рекомендуется носить компрессионные гольфы или чулки с давлением у лодыжки 10–30 миллиметров ртутного столба не только во время рыбалки, но и в длительных поездках и перелетах.


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Топ комментариев

stillixon

интересно ,а как так вождение ограничат, а выход на пенсию нет. с логикой всё нормально?

Twilight88

Тогда пенсию МВД поднять тоже до 65.

Egorka72

Системный подход....., 60 лет и ты - второй сорт

kygear

Да в 60 лет это измождённый искалеченный человек.Он с трудом передвигается и плохо видит.Но ему надо...