Подводные дроны помогают изучить затопленный город на Иссык-Куле

Российские учены используют подводные дроны для изучения затопленного древнего города в озере Иссык-Куль, рассказал руководитель экспедиции Русского географического общества Максим Меньшиков.

«Мы хотим отработать те методики, которые позволяют исследовать памятник до того, как начать его раскапывать. Это заставляет нас учиться придумывать методы, которые позволяют сначала максимум информации снять с памятника, не разрушая его раскопками», — цитирует ТАСС Меньшикова.

Подводные дроны ведут съемку и разведку, помогая ученым в составлении планов. Это значительно ускоряет проведение подводных работ.

Ученые стремятся выяснить обстоятельства гибели города. В экспедиции участвую палеосейсмологи, поскольку город погрузился под воду в результате сейсмической катастрофы. Среди ученых есть и дендрохронологи, изучающие годовые кольца деревьев с целью получения датировок. Их методы помогают точно определить возраст постройки объектов в затопленном городе.

Затопленное поселение существовало в X-XIII веках. Оно находится на глубине примерно пять метров и в километре от береговой линии в районе села Тору-Айгыр. Длина города около 5 километров, а ширина — один километр.