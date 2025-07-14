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Сериал-приквел «Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет в октябре

Источник:
Сinemaexpress
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Постер сериала
Фото: © HBO

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал постер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» – приквела к оригинальной истории Стивена Кинга.

События сериала развернутся в 1962 году за 27 лет до описанных в романе короля ужасов, а к роли Пеннивайза вернется Билл Скарсгард, уже игравший злобного клоуна в экранизации «Оно» 2017 года и продолжении 2019-го, сообщает Сinemaexpress.

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Вместе со Скарсгардом в новый проект перекочевал и режиссер полнометражных «Оно» и «Оно 2» Андрес (Энди) Мускетти. Первый сезон, в котором создатели обещают раскрыть историю происхождения Пеннивайза, будет состоять из девяти серий. Выход на экраны запланирован на октябрь 2025 года.

Роман Стивена Кинга «Оно» («It») вышел в 1986 году и разошелся тиражом более 2,5 миллиона экземпляров, став самой продаваемой книгой в твердом переплете в США в том году. Первая экранизация романа вышла в 1990 году. Образ Пеннивайза в ней воплотил Тим Карри, известный многим по роли консьержа из «Один дома 2».

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