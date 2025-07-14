Россиян призвали обменять карты Visa и Mastercard на «Мир»

Россиянам придется заменить просроченные банковские карты Visa и Mastercard — банки их выводят из оборота, предупредила аналитик «Банки.ру Эряния Бочкина.

В 2022 году из-за санкций и проблем с поставками чипов Центробанк разрешил использовать карты иностранных платежных систем даже после истечения срока их годности. Это была вынужденная мера, чтобы избежать массовых перебоев в платежах.

С внедрением новых способов бесконтактной оплаты и развитием национальной платежной системы ситуация с картами стабилизировалась. Банки стали заменять карты иностранных платежных систем с истекшим сроком действия, перевыпуская их в рамках системы «Мир», пояснила «Прайм» Бочкина.

По ее словам, замена карт обеспечит большую безопасность расчетов и снизит риски стать жертвой мошенников. Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, добавила эксперт.