Более 2 тысяч землетрясений произошло у японских островов Токара за три недели, их магнитуда превышала пять единиц, следует из данных национального метеорологического управления Японии.

Специалисты отмечают высокую сейсмическую активность рядом с островами Акусэкидзима и Кодакарадзима с 21 июня. Такие процессы уже происходили в 2021 и 2023 годах, но частота толчков и их магнитуда были меньше, пишет «Коммерсант».

О пострадавших и разрушениях японские власти не сообщали. Ученые объясняют сейсмическую активность тем, что район находится на стыке литосферных плит.

Токара — это группа островов в Тихом океане, принадлежат Японии. Они расположены между островами Осуми и Амами и отделены от них проливом Токара, который соединяет Восточно-Китайское море с Тихим океаном. На островах Токара проживает около 650 человек в небольших поселках.