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Более 2000 землетрясений произошли у японских островов за три недели

Источник:
«Коммерсант»
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Японские острова Токара в Тихом океане
Фото: 名古屋太郎 / CC BY-SA 3.0

Более 2 тысяч землетрясений произошло у японских островов Токара за три недели, их магнитуда превышала пять единиц, следует из данных национального метеорологического управления Японии.

Специалисты отмечают высокую сейсмическую активность рядом с островами Акусэкидзима и Кодакарадзима с 21 июня. Такие процессы уже происходили в 2021 и 2023 годах, но частота толчков и их магнитуда были меньше, пишет «Коммерсант».

О пострадавших и разрушениях японские власти не сообщали. Ученые объясняют сейсмическую активность тем, что район находится на стыке литосферных плит.

Токара — это группа островов в Тихом океане, принадлежат Японии. Они расположены между островами Осуми и Амами и отделены от них проливом Токара, который соединяет Восточно-Китайское море с Тихим океаном. На островах Токара проживает около 650 человек в небольших поселках.

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Жизнь #Природа #Интересно
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Топ комментариев

stillixon

интересно ,а как так вождение ограничат, а выход на пенсию нет. с логикой всё нормально?

Twilight88

Тогда пенсию МВД поднять тоже до 65.

Egorka72

Системный подход....., 60 лет и ты - второй сорт

kygear

Да в 60 лет это измождённый искалеченный человек.Он с трудом передвигается и плохо видит.Но ему надо...