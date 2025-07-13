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Путин объяснил суть противоречий России и Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Геополитический аспект лежит в основе противоречий России и Запада, хотя прежде казалось, что нормальным отношениям препятствует коммунистическая идеология СССР, заявил президент Владимир Путин.


«Многие считают, и я в том числе, как ни странно, <...> считал, что главные противоречия — это [противоречия] идеологического характера», — сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Но, по словам президента, и после распада СССР наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось». Это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял», — добавил Путин.

Он отметил, что, несмотря на все попытки донести позицию России, Запад оставался равнодушен к ее интересам и озабоченностям. 

«Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы. Вот это главное, основное«», — заключил президент.
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Топ комментариев

stillixon

интересно ,а как так вождение ограничат, а выход на пенсию нет. с логикой всё нормально?

Twilight88

Тогда пенсию МВД поднять тоже до 65.

GammiPluh

Конечно не будет - его убьют раньше

Egorka72

Системный подход....., 60 лет и ты - второй сорт