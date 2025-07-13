Новые фигуранты появились в деле о покушении на Симоньян и Собчак

Три несовершеннолетних фигуранта появились в уголовном деле о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, следует из судебных материалов.

«Избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий», — приводит ТАСС материалы суда. Молодые люди также обвиняются в избиении людей азиатской внешности, сказано в документах.

Как ранее сообщили ТАСС в ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», осуществлявшие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.

В ходе проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. По делу проходят восемь человек

У задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.