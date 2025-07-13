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Трамп задумался о передаче Украине замороженных активов России

Источник:
CBS
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность рассматривает возможность предоставления нового финансирования для Украины, сообщили источники телеканалу CBS News.

Новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, рассказали источники. Источник средств пока не ясен. Американские чиновники пояснили, что у главы Белого дома остались 3,85 миллиарда долларов, выделенных предыдущей администрацией Джо Байдена на военную помощь Киеву.

Источники также сообщили, что президент может конфисковать около 5 миллиардов долларов российских замороженных активов, которые находятся в США, и направить эти средства на Украину.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы российского Центробанка в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Из них около $5–6 млрд находится в США, а большая часть — в Европе.

Россия считает использование своих заблокированных активов воровством. «В случае если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия», — заявляли в Кремле.

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stillixon

интересно ,а как так вождение ограничат, а выход на пенсию нет. с логикой всё нормально?

Twilight88

Тогда пенсию МВД поднять тоже до 65.

GammiPluh

Конечно не будет - его убьют раньше

Egorka72

Системный подход....., 60 лет и ты - второй сорт