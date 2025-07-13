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Ким Чен Ын заявил о поддержке России в конфликте на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров
Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым заявил о готовности поддерживать Москву в урегулировании конфликта на Украине, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын еще раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и России», — сказано в сообщении.

Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за гостеприимство. «Это всегда добавляет нам стимулы развивать отношения в развитие тех договоренностей, которые вы с президентом Путиным достигли прежде всего, имея в виду Договор о стратегическом партнерстве», — сказал глава МИД России.

«Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждая приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. Очень рассчитывает на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время», — отметил Лавров.

Ким Чен Ын также попросил передать теплый привет президенту Владимиру Путину. Северокорейский лидер подчеркнул, что страны разделяют мнение во всех ключевых вопросах, это демонстрирует высокий стратегический уровень отношений.

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Политика #Мир
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