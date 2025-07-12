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Продана фотография Мэрилин Монро на паспорт

Источник:
Sibnet.ru
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Фотографию Мэрилин Монро на паспорт продали на аукционе за 21,6 тысячи долларов, сообщается на сайте RR Auction.

Фотография была сделана в 1954 году через несколько недель после свадьбы Монро с бейсболистом Джо Ди Маджо.

Фото Мэрилин Монро на паспорт
Фото: © RR Auction

«Пара собиралась в поездку в Японию на свой медовый месяц и собиралась оформить выездные документы, однако у Монро не было нужной фотографии. Ди Маджо сымпровизировал, предложив сфотографироваться в соседнем зале игровых автоматов, и затем сделал несколько копий», — описывает RR Auction историю появления фото.

Фотокарточка размером 5,7 x 6,9 сантиметра, проданная на аукционе, не попала в паспорт Монро, но снимок является одной из тех копий, сделанных ее мужем перед поездкой. На фотографии есть автограф Монро, который она оставила сотруднику паспортной службы: «Мистеру Болдсу, спасибо и мои самые теплые пожелания, Мэрилин Монро Ди Маджо».

Через девять месяцев после свадьбы Мэрилин и Джо Ди Маджо развелись. Бейсболист стал вторым из трех мужей кинозвезды. Первым ее мужем был полицейский из Лос-Анджелеса Джеймс Доэрти, а последним — драматург Артур Миллер.

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