Правила допуск к вождению людей старше 60 лет предложили ужесточить

МВД России предложило пересмотреть правила допуска к вождению граждан старше 60 лет. Это следует из проекта «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го», опубликованного на официальном портале нормативных правовых актов.

Министерство указало, что к 2030 году в стране ожидается рост числа людей старше 60 лет, к этому времени необходимо определить их «пригодность» к безопасному вождению.

По данным МВД, автомобилисты старше 60 лет чаще становятся виновниками аварий по сравнению с людьми других возрастов. С 2017 по 2024 год число дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине таких водителей, выросло на 25%, число жертв подобных аварий увеличилось на 33%, количество получивших травмы — на 22%.

Ведомство указало на необходимость пересмотреть правила доступа пожилых граждан к вождению машин, а также адаптировать для них инфраструктуру и транспортные средства. МВД также намерено более тщательно проверять здоровье водителей старше 60 лет.

В июне 2025 года Госдума расширила полномочия ГИБДД. Согласно законопроекту, дорожные полицейские смогут отправлять водителей на внеочередное медосвидетельствование, которое необходимо пройти за три месяца.

Если в ходе проверки у автомобилиста обнаружат заболевание, данные отправят в Минздрав и ГИБДД, а его водительские права будут аннулированы. Вернуть их можно будет при наличии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний. Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.