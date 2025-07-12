Агент прокомментировал информацию о штрафах Дзюбы

Более значимые поводы должны быть у журналистов, чем информирование о штрафах футболистов, так агент нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал посты невыплаченных штрафах своего подопечного.

Телеграм-канал Shot без ссылок на источники сообщил, что судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Дзюбы из-за просроченного штрафа за неправильную парковку на сумму в 4,5 тысячи рублей.

«Если новость о штрафе в 4,5 тысячи рублей вызывает у коллег такой ажиотаж, то, видимо, совсем скуден наш футбольный мир в эти дни. Сегодня начинается сезон, пройдет матч за Суперкубок России. Мне кажется, что журналистам лучше сконцентрироваться на этом прекрасном событии, а не на поиске штрафов в 4,5 тысячи рублей и раздувании из этого новости вселенского масштаба», — сказал Гольдман ТАСС.

Shot писал, что с 2019 года Дзюба нарушил правила 396 раз на 400 тысяч рублей. «Читал, что посчитали штрафы с 2019 года, а почему не с 2010-го? Очевидно, что коллегам нечем заняться, дополнительные комментарии излишни», — добавил Гольдан.

В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной России. В начале июня 36-летний форвард продлил контракт с «Акроном» на один год.