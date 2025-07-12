Правительство РФ отказалось запрещать рекламу колдунов и ведьм

Правительство России не поддержало инициативу о запрете рекламы «эзотерических и энергетических услуг» и блокировке распространяющих ее ресурсов, следует из отзыва на соответствующий законопроект.

Депутаты во главе с Ниной Останиной из КПРФ предложили запретить рекламу услуг астрологов, ведьм, духовных наставников, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов и др., а также их комбинаций, следует из текста законопроекта. Под эзотерическими подразумеваются услуги, связанные с проведением духовных, ритуальных и обрядовых практик, которые не относятся к деятельности религиозных организаций, законно действующих в РФ.

Перечисленные в законопроекте лица не относятся к предмету правового регулирования закона о рекламе, в которой депутаты предложили внести изменения, приводят «Ведомости» ответ кабмина.

Кроме того, формулировки проекта «не соответствуют принципу юридической определенности», что может привести к их неправильному толкованию и применению. Текущая редакция законопроекта также не разделяет опасные (мошеннические) услуги и деятельность, не нарушающую законы, общественный порядок и моральные устои, говорится в отзыве правительства. В Белом доме подчеркнули, что уравнивание «всех форм альтернативных практик» может создать «правовой дисбаланс».

Помимо этого, рекламу эзотерических услуг могут оформить так, что она не будет подпадать под ограничения. При этом, согласно действующему закону о рекламе, рекламодатель уже отвечает за ложную информацию в рекламном сообщении любого рода услуг, включая эзотерически и духовные практики, заключили в правительстве.