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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны сообщило о занятии Зеленой Долины

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска благодаря активным действиям подразделений группировки «Запад» заняли населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике, сообщило Минообороны России.

«Освобожден населенный пункт Зеленая Долина Донецкой Народной Республика», — сказано в сообщении. Этого удалось достичь благодаря действиям группировки войск«Запад», отметили в Минобороны.

За неделю с 5 по 11 июля российские подразделения заняли несколько населенных пунктов на различных направлениях:

  • в Сумской области подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Бессаловка, которое находится рядом с Теткино Курской области;
  • в Харьковской области Минобороны сообщало о занятии Соболевки, расположенной к западу от Купянска;
  • подразделения группировки «Центр» заняли Дачное — первый населенный пункт, официально перешедший под контроль российской армии в Днепропетровской области;
  • в южной части ДНР подразделения группировки «Bосток» продолжили продвигаться к западной границе региона и заняли населенные пункты Поддубное и Толстой.

Общие потери украинской армии за неделю Минобороны оценило более чем в 8500 человек.

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