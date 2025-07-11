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СМИ рассказали о закодированных посланиях Трампа России и Украине

Источник:
Semafor
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп сменой риторики шлет «закодированные послания» Киеву и Москве, пишет издание Semafor со ссылкой на источник, близкий к главе государства.

Накануне Трамп вновь, что недоволен действиями президента России Владимира Путина и рассматривает возможность «устроить маленький сюрприз» России.

«И Путину, и Зеленскому важно знать: все возможно, если они не отступят», — сказал источник.

Одни собеседники издания назвали смену риторики Трампа частью его переговорной стратегии, другие — уверены в сдвиге позиции республиканца.

«Президент стал немного активнее противостоять Владимиру Путину», — заявила сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст. Российский президент, по ее мнению, «играет с Соединенными Штатами», и Трамп это понимает».

В Кремле «достаточно спокойно» относятся к тому, что Трамп стал жестче высказываться по отношению к Путину, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


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