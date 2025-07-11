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Цифровой рубль станет обычным способом расчета через пять‑семь лет

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным платежным средством через пять-семь лет, говорится в отчете регулятора «Цифровой рубль: текущий статус проекта».

«Использование цифрового рубля способно обеспечить высокую степень прозрачности транзакций, что позволяет снизить риски мошенничества и злоупотреблений, а также упрощает аудит и контроль»,— говорится в отчете.

С помощью новой формы цифровой валюты россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ, аренду квартиры, ежемесячные подписки и сервисы.

ЦБ планирует активно внедрять цифровой рубль в обращение с 1 сентября 2026 года, уточняется в отчете. По данным на май 2025 года, на пилотной платформе цифрового рубля открыто около 2,5 тысячи кошельков физических и юридических лиц, зарегистрировано 63 тысяч переводов, около 13 тысяч оплат услуг и 17 тысяч смарт-контрактов, то есть «самоисполняемых» сделок.

В документе также сказано, что после внедрения цифрового рубля Россия станет одной из первых стран, где будет доступен весь комплекс компонентов платежной инфраструктуры: Национальная система платежных карт, Система быстрых платежей, Система передачи финансовых сообщений и цифровая национальная валюта.

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