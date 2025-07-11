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Лавров анонсировал «большие сюрпризы» по Украине

Источник:
РБК
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Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров не стал пояснять слова госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине, отметив, что «есть вещи, которые не комментируются».

Рубио после встречи с Лавровым сообщил, что Москва озвучила новые предложения по Украине на переговорах на полях саммита АСЕАН. Суть плана госсекретарь не раскрыл, но сказал, что обсуждалась «дорожная карта» урегулирования между Россией и Украиной.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: «Так я вам и скажу, ждите больших сюрпризов», — приводит РБК слова Лаврова, сказанные им на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре

Журналисты попросили Лаврова уточнить, в чем состоят новые подходы и какая из сторон их предложила. «Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», — ответил министр.

Как сообщили в Кремле, Путин в ответ на призыв Трампа к скорейшему прекращению боев заявил о приверженности политическому решению конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей.

Президент США ранее заявил о готовящемся «сюрпризе» для России. Он пообещал, что выступит с важным заявлением в понедельник, 14 июля. 

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