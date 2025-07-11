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Разработчики Ghost of Yotei показали 20 минут геймплея

Источник:
Sibnet.ru
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кадры из презентации игры Ghost of Yotei
Фото: © кадр из презентации Ghost of Yotei

Студия Sucker Punch Productions в рамках онлайн-презентации State of Play от Sony показала 20 минут геймплея Ghost of Yotei — продолжения Ghost of Tsushima, вышедшей летом 2020 года. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале PlayStation.

Разработчики раскрыли некоторые подробности сюжета и продемонстрировали боевую систему. События игры развернутся через 300 лет после Ghost of Tsushima, а в центре сюжета окажется ронин (самурай без хозяина) Ацу, которая мстит за убийство своей семьи.

Главная героиня располагает обширным арсеналом (катана, копье, тяжелый меч одати, парные клинки), каждый элемент которого эффективен против определенных врагов. Для атак издалека предусмотрены бомбы, а в ближнем бою предусмотрена возможность ослепить противника с помощью специального порошка. Кроме того, в игре появится волк-компаньон, который будет бросаться на врагов.

Игрокам обещают еще большую свободу исследования открытого мира, быстро перемещаться по которому можно будет с помощью карт путешественников. В перерывах между битвами геймеры смогут разбить лагерь под звездным небом или поиграть на сямисэне – традиционном японском струнном инструменте.

Появились и новые режимы игры. К полюбившемуся многим режиму Куросавы, стилизованному под черно-белые фильмы японского классика, добавлены более интенсивный и кровавый режим Миикэ в духе «13 убийц», а также режим Ватанабэ, который заменяет оригинальный саундтрек на Lo-Fi биты.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5.

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