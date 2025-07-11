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Белый дом показал Трампа в образе Супермена

Источник:
Sibnet.ru
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Белый дом опубликовал в соцсети X изображение президента США Дональда Трампа в образ Супермена.

«Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», — написала пресс-служба под постом и на самой картинке, сгенерированной искусственным интеллектом.

В мае Белый дом представил Трампа в образе накачанного джедая из «Звездных войн», а сам президент США выложил в соцсеть Truth Social изображение, где он стал папой Римским.

Супермен — персонаж комиксов и фильмов из вселенной DC, сверхчеловеческие способности он использует на благо человечеству.

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