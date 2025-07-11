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Названа сумма взятки судье Головко за неназначенный пенальти

Источник:
Sibnet.ru
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футбольный арбитр Богдан Головко
Фото: © ФК «Торпедо»

Российского футбольного судью Богдана Головко, обвиненного в получении взятки от руководства ФК «Торпедо», отправили под домашний арест, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Рефери был задержан 8 июля по подозрению в нечестном судействе матча Первой лиги между «Торпедо» и «Камазом» 24 мая 2025 года. В той игре, завершившейся со счетом 1:1, Головко не назначил 100-процентный пенальти в ворота москвичей, что в итоге позволило «Торпедо» выйти в Российскую премьер-лигу.

«Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования», – написала Волк в своем телеграм-канале.

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В домах арбитра и предполагаемого посредника в передаче взятки прошли обыски. Полицейские изъяли средства связи и «другие предметы, имеющие доказательственное значение».

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза уличил руководство ФК «Торпедо» в попытке организации, как минимум, трех договорных матчей против «Родины», «Урала» и «Шинника» в 25, 29 и 32 турах Первой лиги (ФНЛ), на основании чего принял решение исключить клуб из числа участников Премьер-лиги за неделю до старта нового сезона.

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