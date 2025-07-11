НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Источник:
РИА Новости
299 1

Госдума отклонила внесенный вице-спикером Борисом Чернышовым законопроект о сокращении длительности рабочего дня при повышенной температуре.

«Работодатель должен создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников», — говорится в заключении к законопроекту профильного комитета Госдумы.

Кроме того, работник вправе отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, сказано в заключении.

Предлагаемые изменения были направлены на защиту здоровья работников и устранения правового пробела, так как по действующему законодательству официальной нормы на этот счет нет, сказал РИА Новости Чернышев.

«Предлагаемые меры — это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика — достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города», — отметил вице-спикер.

Еще по теме
Продажи питбайков в России выросли вместе с «детской» аварийностью
МВД уточнило, в каком случае может позвонить полицейский
СРЗП предложила увеличить штрафы за наем мигрантов
Банкам приготовили миллиардные штрафы за обман клиентов
смотреть все
Жизнь #Законы #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин назвал главную цель СВО
Киев пообещал «нейтрализовать Россию» вместо НАТО
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
Трамп пообещал Украине побольше оружия
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
37
Трамп пообещал Украине побольше оружия
36
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
35
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
26
Путин назвал главную цель СВО
23
Франция пообещала «самые жесткие санкции» ЕС против России