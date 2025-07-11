Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Госдума отклонила внесенный вице-спикером Борисом Чернышовым законопроект о сокращении длительности рабочего дня при повышенной температуре.

«Работодатель должен создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников», — говорится в заключении к законопроекту профильного комитета Госдумы.

Кроме того, работник вправе отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, сказано в заключении.

Предлагаемые изменения были направлены на защиту здоровья работников и устранения правового пробела, так как по действующему законодательству официальной нормы на этот счет нет, сказал РИА Новости Чернышев.

«Предлагаемые меры — это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика — достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города», — отметил вице-спикер.