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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США вынудили Европу покупать американское оружие для Украины

Источник:
NBC News
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Союзники США по НАТО будут полностью оплачивать американские вооружения для Украины, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идет в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие, и НАТО платит за это оружие», — сказал Трамп в эфире NBC News.

По его словам, такое соглашение было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому США «поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил о готовности купить системы ПВО Patriot у США для их передаче Украине.

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