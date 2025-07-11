Перезапуск «Клиники» официально подтвердили

Перезапуск комедийного сериала «Клиника» официально получил зеленый свет от ABC studios – телевизионного подразделения Walt Disney Company.

К своим ролям вернутся Зак Брафф (Джей Ди), Дональд Фэйсон (Крис Терк) и Сара Чок (Эллиот Рид), которые также выступят исполнительными продюсерами. Кроме того, по данным источников издания Deadline, продюсеры ведут переговоры с Джуди Рейес, сыгравшей медсестру Карлу Эспиносу, которой придется совмещать съемки в новой «Клинике» с другим проектом ABC – криминальной драмой «Высокий потенциал».

«"Клиника" очень много значит для меня. Я так рад возможности снова собрать банду», — цитирует Deadline создателя «Клиники» Билла Лоуренса, который также будет работать над перезапуском в качестве исполнительного продюсера.

Новые серии расскажут историю Джей Ди и Терка, чья дружба выдержала испытание временем. Герои снова будут вместе работать в «Священном сердце», а зрителям обещают фирменный юмор «Клиники» и неожиданные сюжетные повороты. Точной даты премьеры пока нет, вероятно, она состоится в середине сезона 2025/2026.

Сериал «Клиника» выходил с 2001 по 2010 годы и был неоднократно номинирован на «Эмми» и «Золотой глобус».