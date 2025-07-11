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Следствие обвинило Кехмана в растрате при реконструкции театра

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Кехман дает пресс-конференцию в ТАСС
Фото: © Павел Комаров

Следователи предъявили директору МХАТ им. М. Горького Владимиру Кехману обвинение по делу о растрате, его отпустили после допроса под подписку о невыезде. 

Кехмана подозревают в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщили ТАССи «Фонтанка» со ссылкой на источники. Максимальная санкция этой статьи — 10 лет лишения свободы. Официально правоохранительные органы об обвинении директора театра не сообщали.

Обыски прошли 9 июля в театре и доме Кехмана, а также в офисах ряда компаний, которые выступают подрядчиками по госконтрактам на ремонт здания МХАТ им. М. Горького на Тверском бульваре. Сумма заключенных госконтрактов превышает 2 миллиарда рублей.

Долги Кехмана по кредитам составляют 17,8 миллиарда рублей. В отношении него открыто восемь исполнительных производств, шесть относится к долгам по кредитам, два — к долгам по исполнительному делу.

Кехман стал директором МХАТ им. М. Горького в октябре 2021 года. В начале 2022 года Кехман объявил о начале ремонта старой сцены.

В 2015 году Кехман был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета. Уже в марте 2016 года Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал его за незаконную реконструкцию.
С 2007 года Кехман занимает пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Компания Кехмана JFC в 2012 году по решению Верховного суда Великобритании была признана банкротом. Тогда же Кехман стал одним их фигурантов уголовного дела о хищении у Сбербанка заемных средств в особо крупном размере.

В Санкт-Петербурге в отношении Кехмана было заведено 12 исполнительных производств на сумму около 10 миллиардов рублей.




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