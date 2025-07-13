Бывшего морпеха США потрясли «безумные» бои на Украине

Бывший американский морской пехотинец, принимавший участие в боях за Бахмут, рассказал, что конфликт России и Украины кардинально отличается от боевых действий на Ближнем Востоке.

«Первые бои, в которых я принимал участие, были на севере Бахмута в начале 2023 года. И это было безумие. Это было нечто совершенно иное, чем все, что я когда-либо испытывал. И тогда я понял, что никакие тренировки не смогут полностью подготовить меня к этому», — приводит украинское издание Останнiй бастiон слова морпеха.

Он отметил, что на Украине в отличие от Ближнего Востоке идет не борьба с повстанцами или небольшими группами. «Это лобовое столкновение больших армий», — сказал американец

«И еще один немаловажный фактор — технологии. Это беспилотники и все, что с ними связано», — добавил морпех.

По его словам, сейчас дронов — «просто огромное количество». «По сравнению с началом 2023 года разница колоссальная. Тогда мы больше всего боялись, что дрон нас обнаружит и наведет артиллерию или что-то сбросит, а сейчас их так много, что это совсем другая угроза», — заключил морпех.