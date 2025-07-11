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Трамп анонсировал важное заявление по России

Источник:
NBC News
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 14 июля выступит с важным заявлением по России.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — сказал Трамп в эфире NBC News.

Глава Белого дома также сообщил, что окончательное решение о введении новых санкций против России остается за ним. «Другими словами, это мое решение, если я захочу их применить», — добавил он.

Накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым были озвучены новые предложения Москвы по Украине. Глава Госдепа пообещал передать Трампу российское предложение «сразу по возвращении».

«Мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я верну в Вашингтон уже сегодня вечером в виде звонков и размышлений, и, возможно, там будет что-то, на чем можно было бы строить дальнейшие действия», — сказал Рубио.

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Политика #Мир
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