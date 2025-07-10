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Археологи нашли подземный город под пирамидами в Гизе

Источник:
Daily Mail
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Пирамида Хеопса
Фото: Nina / CC BY 2.5

Группа ученых-египтологов из Италии заявила об обнаружении скрытого подземного города, находящегося под гигантскими пирамидами в Гизе.

Итальянские исследователи, которые в начале этого года наделали шума своими заявлениями об огромных сооружениях, скрытых под пирамидой Хефрена, теперь говорят, что им удалось обнаружить колоссальную вертикальную шахту, ведущую к Сфинксу, и две камеры под ним, пишет Daily Mail со ссылкой на ученых.

Египтологи отметили, что их теория о наличии подземного города опирается также на текст древнеегипетской Книги мертвых, в 149-й главе которой встречается упоминание «14 обителей города мертвых».

Результаты исследований были представлены на мероприятии Cosmic Summit — 2025 в штате Северная Каролина в США. Эта площадка известна продвижением альтернативных исторических концепций.

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