The Last of Us Part II Remastered получила хронологический режим

The Last of Us Part II Remastered получила бесплатное обновление, позволяющее пройти игру в хронологическом порядке. Сообщение об этом появилось на официальном сайте студии Naughty Dog.

Новый патч делает сюжет игры линейным, показывая, как развивались события в хронологическом порядке, а не возвращая игрока на несколько лет назад во многочисленных флешбэках. Таким образом, сцена со спасением зебры станет одной из первых, а шокировавший фанатов эпизод с клюшкой для гольфа будет показан значительно позже.

«Например, игроки смогут увидеть, как сцена дарения Элли гитары плавно перетекает в ее обучение игре на ней, а путешествие по Сиэтлу продемонстрирует насколько близко проходят пути Элли и Эбби, и как их действия влияют друг на друга и многое другое», — говорится в релизе.

Разработчики уточнили, что игрокам, еще на знакомым со второй частью, стоит сначала пройти ее в первоначальном виде, и только потом попробовать хронологический режим, чтобы еще глубже проникнуться сюжетом.

Оригинальная The Last of Us Part II вышла летом 2020 года на консолях PlayStation 4. Осенью того же года она получила пять премий Golden Joystick Awards и победила в семи номинациях The Game Awards, в том числе как игра года. В январе 2024 года была представлена remastered-версия, которая 3 апреля 2025 стала также доступна и на ПК.