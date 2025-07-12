НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему в самолет не пускают с напитками

Источник:
Sibnet.ru
382 0
Фото: © Sibnet.ru
Многих людей раздражает действующий в аэропортах запрет проносить в стерильную зону напитки объемом более 100 миллилитров. Но это не прихоть аэропортовых служб, а общемировое требование безопасности, основанное на опыте борьбы с терроризмом.

В августе 2006 года британские спецслужбы заявили о предотвращении чудовищного теракта. Была задержана группа террористов-смертников, собиравшихся взорвать в воздухе до 20 пассажирских самолетов. В качестве взрывчатки они использовали смесь жидких химикатов, замаскированных под обычные напитки.

Служба авиационной безопасности в аэропортах ничего заподозрила и пропустила смертников в стерильную зону вместе с жидкой взрывчаткой в ручной клади. К счастью, террористов «вели» оперативники, и они сумели их всех обезвредить до посадки в самолеты.

Этот случай стал поворотным моментом в авиационной безопасности. Немедленно состоялось заседание Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Экспертам поручили разработать новые требования. 

В итоге в самолеты запретили проносить в ручной клади жидкость в таре емкостью более 100 миллилитров. Специалисты решили, что такого объема будет явно недостаточно для мощной взрывчатки.

Российские правила

В 2007 году правило ИКАО было закреплено в российских нормативных документах. Разрешили провозить в ручной клади следующие виды жидкости:

  • В таре объемом не более 100 миллилитров. Можно провозить несколько флаконов и бутылочек общим объемом не более 1 литра на пассажира. Они должны быть уложены в прозрачный пакет;
  • Бутылки из duty free. Они должны находиться в прозрачных пакетах;
  • В таре более 100 миллилитров допускается провозить лекарства (со справкой от врача) и детское питание при наличии маленького ребенка.

Что считается «жидкостью»? Любые напитки, а также кремы, гели, пасты и желеобразные предметы. К этой категории относят также «что-то содержащее жидкость» (например, вейп и картриджи для него), а также «плавающее в жидкости» (соленья, варенья, оливки, икру и мед в сотах).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак спастись в авиакатастрофе

Если мучает жажда, то в стерильной зоне есть возможность втридорога приобрести какой-нибудь напиток. В принципе его можно пронести в самолет, только смысла это не имеет, так как бортпроводники предлагают напитки на борту.

В багаже можно провозить бутылки и флаконы объемом более 100 миллилитров. Запрещены в любом виде легковоспламеняющиеся, радиоактивные и токсичные жидкости, а также сжиженные газы, окисляющие вещества и органические перекиси.

Еще по теме
Гейзерное озеро на Алтае: пока неразгаданный феномен
Новый терминал открылся в аэропорту Горно‑Алтайска
Фестиваль красок пройдет на Обском море
Гид по летнему отдыху от парка «Звезда»
смотреть все
Жизнь #Туризм #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Киев пообещал «нейтрализовать Россию» вместо НАТО
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
Трамп пообещал Украине побольше оружия
Появилась идея о резком увеличении налога на старые авто
Обсуждение (0)
Картина дня
Минобороны сообщило о занятии Зеленой Долины
Белый дом показал Трампа в образе Супермена
Умер последний член Политбюро ЦК КПСС
Сбер разрешил возврат ошибочных переводов
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
37
Трамп пообещал Украине побольше оружия
36
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
35
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
29
США вынудили Европу покупать американское оружие для Украины
23
Франция пообещала «самые жесткие санкции» ЕС против России