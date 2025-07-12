Почему в самолет не пускают с напитками

Многих людей раздражает действующий в аэропортах запрет проносить в стерильную зону напитки объемом более 100 миллилитров. Но это не прихоть аэропортовых служб, а общемировое требование безопасности, основанное на опыте борьбы с терроризмом.

В августе 2006 года британские спецслужбы заявили о предотвращении чудовищного теракта. Была задержана группа террористов-смертников, собиравшихся взорвать в воздухе до 20 пассажирских самолетов. В качестве взрывчатки они использовали смесь жидких химикатов, замаскированных под обычные напитки.

Служба авиационной безопасности в аэропортах ничего заподозрила и пропустила смертников в стерильную зону вместе с жидкой взрывчаткой в ручной клади. К счастью, террористов «вели» оперативники, и они сумели их всех обезвредить до посадки в самолеты.

Этот случай стал поворотным моментом в авиационной безопасности. Немедленно состоялось заседание Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Экспертам поручили разработать новые требования.

В итоге в самолеты запретили проносить в ручной клади жидкость в таре емкостью более 100 миллилитров. Специалисты решили, что такого объема будет явно недостаточно для мощной взрывчатки.

Российские правила

В 2007 году правило ИКАО было закреплено в российских нормативных документах. Разрешили провозить в ручной клади следующие виды жидкости:

В таре объемом не более 100 миллилитров. Можно провозить несколько флаконов и бутылочек общим объемом не более 1 литра на пассажира. Они должны быть уложены в прозрачный пакет;

Бутылки из duty free. Они должны находиться в прозрачных пакетах;

В таре более 100 миллилитров допускается провозить лекарства (со справкой от врача) и детское питание при наличии маленького ребенка.

Что считается «жидкостью»? Любые напитки, а также кремы, гели, пасты и желеобразные предметы. К этой категории относят также «что-то содержащее жидкость» (например, вейп и картриджи для него), а также «плавающее в жидкости» (соленья, варенья, оливки, икру и мед в сотах).

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Если мучает жажда, то в стерильной зоне есть возможность втридорога приобрести какой-нибудь напиток. В принципе его можно пронести в самолет, только смысла это не имеет, так как бортпроводники предлагают напитки на борту.

В багаже можно провозить бутылки и флаконы объемом более 100 миллилитров. Запрещены в любом виде легковоспламеняющиеся, радиоактивные и токсичные жидкости, а также сжиженные газы, окисляющие вещества и органические перекиси.