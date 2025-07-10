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МИД России обвинил генсека ООН в «тиражировании лжи»

Источник:
Sibnet.ru
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Генсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш
Фото: Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil / CC BY 2.0

МИД России раскритиковал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот осудил «крупнейшую за три года» атаку России на Украину.

«В результате обстрелов была нарушена подача электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию, что вновь подтверждает сохраняющиеся угрозы ядерной безопасности», — сказал ранее Гутерриш.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, говорится, что слова Гутерриша снова показали «его политическую ангажированность и близорукость», которые выражаются «в практически безоглядной поддержке» Украины.

«Гутерриш и его подчиненные регулярно подхватывают и тиражируют ложь, фабрикуемую киевским режимом и западными столицами и направленную на дискредитацию России. Последовательно замалчивают вопиющие нарушения Киевом международного гуманитарного права или в лучшем случае ограничиваются призывами к обеим сторонам к сдержанности», — сказано в заявлении.

По мнению российского МИДа, поводом для представленных генсеком ООН оценок во многом стали «весьма двусмысленные» формулировки, где не упоминаются атаки украинских военных. «Абсурдно предполагать, будто у России могут быть основания создавать трудности для безопасной эксплуатации российской Запорожской АЭС», — добавили в ведомстве.

МИД подчеркнул, что при проведении военной операции российская сторона «принимает исчерпывающие меры для неукоснительного соблюдения международного гуманитарного права». Целью атак являются только военные объекты на территории Украины, отметило ведомство.

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