«Теория большого взрыва» получит еще один спин‑офф

Американский стриминговый сервис HBO Max официально анонсировал еще один спин-офф комедийного сериала «Теория большого взрыва» с Кевином Сассманом в главной роли.

Проект, получивший название «Стюарт не смог спасти Вселенную», расскажет историю продавца комиксов Стюарта Блума из оригинального сериала, объединив элементы комедии и научной фантастики, пишет The Hollywood Reporter.

«Я хотел сделать что-то радикальное, что вывело бы меня из зоны комфорта. Что-то, что персонажи "Теории Большого взрыва" любили бы, ненавидели и о чём спорили бы», — цитирует издание одного из создателей оригинального сериала Чака Лорри, который будет работать над спин-оффом вместе с Биллом Прэди и Заком Пенном.

По сюжету сериала, Стюарту Блуму поручено восстановить реальность после того, как он сломал устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, случайно вызвав Армагеддон в мультивселенной.

К своим персонажам из «Теории» в новом сериале вернутся Лорен Лэпкус (девушка Стюарта), Брайан Позен (геолог Берт Киблер) и Джон Росс Боуи (физик Барри Крипке). Джим Парсонс (Шелдон) и Джонни Галэки (Леонард) в касте спин-оффа не указаны.

Сериал «Теория большого взрыва» выходил с 2007 по 2019 годы. В 2017-м телешоу получило первый спин-офф — «Детство Шелдона», а в 2024-ом еще один — «Первый брак Джорджи и Мэнди», рассказывающий о старшем брате Шелдона и его супруге, ставших родителями.