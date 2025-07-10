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Президент Польши пригрозил союзникам по НАТО

Источник:
РИА Новости
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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
Фото: President Of Ukraine from Україна / CC0

Президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть на ремонт главный хаб по поставкам военной помощи Украине.

Аэропорт в польской Ясенке возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Украине.

«Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — приводит РИА Новости заявление Дуды.

И тогда, по его словам, пусть союзники поставляют оружие Украине морем, воздухом, «сбрасывают на парашютах».

Дуда заявил, что обижен на то, что его не пригласили на несколько мероприятий, где обсуждали подробности оказания Украине военной помощи. «Я считаю, что это скандал», — отметил он.

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