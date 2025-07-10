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Кехман стал фигурантом уголовного дела о растрате

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Кехман с бородой и в темных очках
Фото: © Sibnet.ru

Директор театра МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о растрате, по месту его жительства проведены обыски.

Уголовное дело возбуждено по поводу растраты и присвоении средств, выделенных на реконструкцию старой сцены театра, которая должна была закончиться в октябре 2025 года. По данным «Фонтанки», обыск проведен после возвращения Кехмана из-за границы.

Обыски также прошли в ряде компаний, которые выступали исполнителями по госконтрактам в Москве и Санкт-Петербурге, пишут «Известия». Стоимость госконтрактов с начала реконструкции превысила 2 миллиарда рублей, они включают разработку проектов, ремонт, закупку и монтаж оборудования.  Большая часть контрактов заключена в 2022 и 2023 годах. 

Также в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, шесть относится к долгам по кредитам, два — к долгам по исполнительному делу, пишет ТАСС. Всего задолженность Кехмана по кредитам составляет 17,8 миллиарда рублей.

С 2007 года Кехман является руководителем Михайловского театра. Директором МХАТ им. М. Горького он был назначен в октябре 2021 года. В начале 2022 года Кехман объявил о начале ремонта. 

В 2015 году Кехман был назначен генеральным директором Новосибирского театра оперы и балета. В новосибирском театре он провел незаконную реконструкцию, за что Центральный районный суд Новосибирска в марте 2016 года оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

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ЧП #Криминал #Громкое дело
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