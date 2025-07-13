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Эксперт рассказал об угрозах при пользовании банкоматом

Источник:
«Прайм»
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Россиянам стоит быть предельно внимательными при пользовании банкоматом, иначе есть риск лишиться средств, рассказал эксперт Московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.

Люди не обращают внимания на посторонние предметы и подозрительных людей рядом. Недобросовестные граждане могут подсмотреть PIN-код за спиной. На самих банкоматах могут быть накладки на клавиатуре или в слоте карты, сказал в интервью «Прайм» Елин. 

Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовал осматривать банкомат и обращать внимание на находящихся рядом людей. Лучше использовать устройства в отделениях банков или охраняемых местах.

Не стоит вводить PIN-код на виду у посторонних, не прикрыв клавиатуру рукой. Кража карты со знанием PIN-кода дает мошенникам возможность получить доступ к деньгам. Поэтому следует прикрывать ввод, даже если кажется, что рядом никого нет, указал Елин.

Эксперт отметил, что при пользовании банкоматом не стоит доверять «помощникам» в очереди. Это могут быть мошенники.

По словам Елина, подсчет денег у банкомата, открытая демонстрация  купюр стимулирует воров к тому, чтобы их похитить. Поэтому лучше сразу убрать деньги и отойти в безопасное место.

Что грозит за использование чужой банковской карты
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