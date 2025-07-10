Суд постановил убрать памятник Сталину в Вологде

Арбитражный суд Вологодской области признал недействительным контракт на установку памятника Иосифу Сталину, установленному в Вологде в декабре 2024 года, сообщала объединенная пресс-служба судов региона.

Суд удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры Вологодской области, основанием для которого стали нарушения в сфере госзакупок, выявленные в ходе прокурорской проверки.

«Прокуратура установила, что контракт заключен с нарушением принципов открытости, конкуренции и эффективного использования бюджетных средств», — отмечается в релизе. Иск удовлетворен в полном объеме. Стороны процесса могут обжаловать решение суда, на что у них есть месяц.

Контракт на создание памятника Сталину был заключен 18 сентября 2024 года между предпринимателем Екатериной Ложеницыной и музеем-заповедником «Вологодская ссылка». Прокуратура требовала вернуть Ложеницыной памятник и взыскать в пользу музея 10,5 миллиона рублей.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал установку памятника Сталину осенью 2024 году и лично выбрал эскиз монумента — руководитель СССР одет в шинель. В Вологде Сталин провел несколько месяцев в ссылке. С декабря 1911 года по февраль 1912 года он жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея.

Филимонов в телеграм-канале комментировал дело в июне, заявив, что вокруг памятника пытаются раздуть «странный ажиотаж» и обсуждаются «лишь правовые нюансы процедуры оформления документов, а не судьба монумента».

Глава региона 9 июля повторил пост, передав привет фантазерам и добавив стикер с изображением Сталина и словами «на месте».