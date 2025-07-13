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Россиян призвали ходить босиком по траве

Источник:
«Газете.ру»
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Босиком по траве
Фото: © Pxhere.com/

Ходьба босиком на естественных неровных поверхностях (траве или песку) положительно влияет на осанку, рассказала травматолог-ортопед Юлия Федорова.

«Ходьба по траве или песку может способствовать улучшению сенсорной стимуляции стопы, что положительно влияет на осанку и баланс тела, а также может способствовать улучшению общего самочувствия», — рассказала Федорова в интервью «Газете.ру».

По ее словам, ходьба босиком может принести облегчение в плане уменьшения боли для людей с хронической болью в стопах на фоне плантарного фасциита (пяточная шпора) . Но существуют и противопоказания, поэтому рекомендации должны быть индивидуальными, отметила врач.

«Пациентам с диабетической стопой и периферической нейропатией или при имеющихся проблемах со стопами (деформации, врожденные пороки развития, приобретенные формы плоскостопия) стоит с осторожностью относится к ходьбе босиком», — заключила врач.

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Жизнь #Здоровье
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