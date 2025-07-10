Уимблдон-2025 остался без россиян

Все российские теннисисты покинули Уимблдонский турнир, уступив в четвертьфинальных матчах. До этой стадии турнира смогли добраться сразу четыре спортсмена из России: Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.

В матче за выход в полуфинал Хачанов противстоял американцу Тейлору Фритцу и уступил со счетом 1:3 (3:6, 4:6, 6:1, 6:7).

Павлюченкова проиграла американке Аманде Анисимовой (1:6, 6:7), Самсонова не нашла аргументов против 4-й ракетки мира польки Иги Швентек (2:6, 5:7), а Мирра Андреева в упорной борьбе уступила швейцарке Белинде Бенчич (6:7, 6:7).

Финалисты женского одиночного разряда определятся сегодня, мужского – в пятницу.

История и традиции Уимблдона