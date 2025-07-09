Кремль отреагировал на новость об угрозе Трампа разбомбить Москву

Президент России Владимир Путин не проводил телефонных переговоров с Дональдом Трампом, когда тот не возглавлял США, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее CNN опубликовал запись, содержащую, как утверждается, заявление Трампа, сделанное им во время предвыборной кампании в прошлом году. На записи глава Белого дома говорит, что при разговоре с Владимиром Путиным якобы пообещал «разбомбить Москву к чертям», если Россия войдет на Украину.

«Является ли это фейком или не является — мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую гораздо больше, чем правдивой информации. Всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, тогда между политиками не было телефонных разговоров. «Речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом», — отметил представитель Кремля.