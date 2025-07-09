НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль отреагировал на новость об угрозе Трампа разбомбить Москву

Источник:
РИА Новости
506 0

Президент России Владимир Путин не проводил телефонных переговоров с Дональдом Трампом, когда тот не возглавлял США, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее CNN опубликовал запись, содержащую, как утверждается, заявление Трампа, сделанное им во время предвыборной кампании в прошлом году. На записи глава Белого дома говорит, что при разговоре с Владимиром Путиным якобы пообещал «разбомбить Москву к чертям», если Россия войдет на Украину.

«Является ли это фейком или не является — мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую гораздо больше, чем правдивой информации. Всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, тогда между политиками не было телефонных разговоров. «Речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом», — отметил представитель Кремля.

Еще по теме
Мерц счел исчерпанной дипломатию для разрешения конфликта на Украине
Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин
Украина объявила в розыск Эльвиру Набиуллину
Трамп пообещал России «маленький сюрприз»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
Путин назвал главную цель СВО
Киев пообещал «нейтрализовать Россию» вместо НАТО
Эрдоган призвал Россию и Азербайджан к сдержанности
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Uynachalnica

Хорошая инициатива! А тех кто живет в хрущевках должны платить 200% ЖКХ. Так, постепенно, от пенсионеров...

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

dimans1000

Я бы рад как японцы менять авто каждые 5 лет, вот только не могу как они получать 5 тысяч долларов, а...

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...