Госзакупки иностранных пианино в России предложили запретить

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает запретить государственные закупки иностранных пианино, следует из проекта поправок, подготовленного ведомством.

Мера необходима «для защиты отечественных производителей со стороны зарубежных поставщиков», на долю которых в 2024 году пришлось около 70% госзакупок пианино, приводит «Коммерсантъ» поправки к постановлению правительства №1875.

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По данным Минпромторга, в прошлом году госзакупки пианино в стране составили чуть более тысячи штук, в то время как производственные мощности российских фабрик оцениваются в 1,5 тысячи таких инструментов при наличии соответствующего спроса.

В пояснительной записке говорится, что предложенная инициатива послужит мерой господдержки отечественных производителей и будет способствовать стимулированию спроса, увеличению объемов производства и реализации продукции. При этом запрет не затронет филармонии и консерватории, которые, в основном, закупают рояли, а не пианино.