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Госзакупки иностранных пианино в России предложили запретить

Источник:
«Коммерсантъ»
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Министерство промышленности и торговли РФ предлагает запретить государственные закупки иностранных пианино, следует из проекта поправок, подготовленного ведомством.

Мера необходима «для защиты отечественных производителей со стороны зарубежных поставщиков», на долю которых в 2024 году пришлось около 70% госзакупок пианино, приводит «Коммерсантъ» поправки к постановлению правительства №1875.

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По данным Минпромторга, в прошлом году госзакупки пианино в стране составили чуть более тысячи штук, в то время как производственные мощности российских фабрик оцениваются в 1,5 тысячи таких инструментов при наличии соответствующего спроса.

В пояснительной записке говорится, что предложенная инициатива послужит мерой господдержки отечественных производителей и будет способствовать стимулированию спроса, увеличению объемов производства и реализации продукции. При этом запрет не затронет филармонии и консерватории, которые, в основном, закупают рояли, а не пианино.

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Экономика #Деньги #Торговля
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Топ комментариев

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

Uynachalnica

Хорошая инициатива! А тех кто живет в хрущевках должны платить 200% ЖКХ. Так, постепенно, от пенсионеров...

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...