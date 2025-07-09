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Мерц счел исчерпанной дипломатию для разрешения конфликта на Украине

Источник:
ТАСС
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Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Фото: Sandro Halank, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине исчерпаны, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге.

«Трезво оценив текущую ситуацию с угрозами, мы смогли принять первые важные решения. Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление со стороны политических левых и пророссийских правых здесь», — приводит ТАСС слова Мерца.

Он отметил, что «дипломатические средства исчерпаны».

Германия — второй по объемам поставщик вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более 40 миллиардов евро.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

Uynachalnica

Хорошая инициатива! А тех кто живет в хрущевках должны платить 200% ЖКХ. Так, постепенно, от пенсионеров...

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...