Мерц счел исчерпанной дипломатию для разрешения конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц
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Дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине исчерпаны, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге.
«Трезво оценив текущую ситуацию с угрозами, мы смогли принять первые важные решения. Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление со стороны политических левых и пророссийских правых здесь», — приводит ТАСС слова Мерца.
Он отметил, что «дипломатические средства исчерпаны».
Германия — второй по объемам поставщик вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более 40 миллиардов евро.