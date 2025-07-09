Мерц счел исчерпанной дипломатию для разрешения конфликта на Украине

Дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине исчерпаны, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге.

«Трезво оценив текущую ситуацию с угрозами, мы смогли принять первые важные решения. Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление со стороны политических левых и пророссийских правых здесь», — приводит ТАСС слова Мерца.

Он отметил, что «дипломатические средства исчерпаны».

Германия — второй по объемам поставщик вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более 40 миллиардов евро.